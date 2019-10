Gualtieri: «Incentivi per le aziende che riconvertono alla bioplastica»

La sostenibilità è al centro dell’azione del governo

La circolarità - ha proseguito - e la sostenibilità sono collegati. Se non neutralizzeremo le emissioni, siamo in pericolo. Tutto questo si intreccia con il sistema produttivo. Deve essere un principio che guida il governo

Da ministro dell’Economia ho dovuto trovare 23 miliardi in 23 giorni per l’Iva e non è stato facile - ha quindi ricordato il ministro - Ma abbiamo ritenuto che la manovra non poteva limitarsi a sterilizzare l’Iva per non fermare l’economia, ma incentivare altre azioni per la famiglia. Non tagliamo su scuola, università e famiglia come qualcuno ci aveva suggerito

Dobbiamo mettere al centro della manovra gli investimenti perché senza investimenti non c’è futuro. Gli investimenti vanno anche qualificati. Saranno distribuiti in tre fondi - ha spiegato Gualtieri - Uno sarà per il Green new deal. Con un credito di imposta per le imprese siamo andati incontro alle aziende che investono nella sostenibilità. Tutte le misure di entrata hanno una logica di disincentivare i materiali monouso. Sarà una manovra espansiva. Introdurremo un incentivo che sostenga la produzione di bioplastiche. Vogliamo essere un governo che sa anche ascoltare. Affrontiamo insieme la sfida appassionante della sostenibilità e della circolarità che può darci un futuro più giusto».

