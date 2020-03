Coronavirus borse: Europa corre, lo Spread scende a 180

Lo Spread Btp-Bund è in calo a 180 punti base in avvio di giornata, contro i 193 punti della chiusura di ieri. Il tasso di rendimento del decennale italiano è dell'1,57%. Mercati azionari tutti postivi nelle prime battute della seduta: Londra ha aperto in crescita del 4,1%, Parigi e Francoforte del medesimo 5,4%. E Milano rialza subito, con un'apertura del 2,7%. Intanto, la Banca Centrale Cinese ha lasciato i tassi di riferimento invariati questa mattina: la decisione ha sorpreso gli analisti che si attendevano un taglio per il sostegno dell'economia danneggiata dalla diffusione del coronavirus. La Banca centrale ha quindi lasciato il tasso ad un anno, Loan prime rate (Lpr), invariato al 4,05% stesso livello di febbraio, mentre il tasso Lpr a a cinque anni è stato confermato al 4,75 per cento. Il petrolio conferma il rimbalzo messo a segno ieri, quando i corsi del greggio hanno registrato il rialzo giornaliero più marcato di sempre dopo aver toccato il giorno precedente i minimi dal 2002. Il future maggio sul Wti sale del 5,48% a 27,33 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul Brent sale del 4% a 29,61 dollari. Il mercato tenta così una sorta di normalizzazione dopo il maxi piano di acquisti di emergenza da 750 miliardi varato dalla Bce.

Coronavirus, primi effetti su Borse e Spread del bazooka della Lagarde

A sostenere le quotazioni sono anche le parole del presidente americano Donald Trump, che è intervenuto sul braccio di ferro tra Russia e Arabia Saudita (che minaccia di provocare incrementi della produzione nonostante una domanda in netto ribasso a causa dell'impatto della pandemia di coronavirus), sottolineando che cerchera un «terreno comune» per spezzare lo stallo. Gli Stati Uniti hanno inoltre annunciato l'acquisto di 30 milioni di barili per le proprie riserve strategiche, mentre il Texas, primo stato produttore Usa, studierà strumenti per limitare l'output. Guadagna intanto terreno anche l'oro, che sale dell'1,9% a 1.499 dollari l'oncia.

Coronavirus, spread sfonda quota 300 poi ripiega. Borsa in calo

Per Deutsche Bank è troppo presto per stimare l'impatto del coronavirus sull'attività della banca e sui suoi target finanziari ma può essere «negativamente influenzata da una protratta recessione a livello locale, regionale e globale». Così la banca tedesca nella relazione annuale 2019 pubblicata oggi. «Alla luce dell'incertezza sull'estensione, durata ed effetti sul mercato del Covid-19, si legge, le proiezioni attuali non tengono conto di questi potenziali impatti». Riguardo all'andamento nei primi mesi dell'anno l'amministratore delegato, Christian Sewing, afferma: «la banca ha avuto un ottimo avvio quest'anno, dopo aver portato a casa un 2019 in linea o leggermente meglio degli obiettivi posti dal piano strategico. Restiamo impegnati a procedere su questo percorso. La nostra solidità finanziaria ci posiziona bene per sostenere i nostri clienti in questa fase di incertezza».

Ultimo aggiornamento: 10:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA