Novità per le donne incinta che lavorano: chi vorrà (con via libera del medico) potrà rimanere al lavoro fino al nono mese, portandosi 'in dote' l'intero periodo di astensione di 5 mesi a dopo il parto. È quanto prevede un emendamento della Lega







Il nuovo sistema di congedo viene proposto come 'alternativa' all'attuale, che impone invece l'obbligo di astensione (di uno o due mesi) prima della nascita del bambino. Un altro emendamento punta a portare a dedicato alle politiche delle famiglia approvato dalla commissione Bilancio della Camera.Il nuovo sistema di congedo viene proposto come 'alternativa' all'attuale, che impone invece l'obbligo di astensione (di uno o due mesi) prima della nascita del bambino. Un altro emendamento punta a portare a cinque i giorni di congedo di paternità fino al 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

alla manovra