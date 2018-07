Chi è Fabrizio Palermo, il nuovo amministratore delegato di Cdp

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabrizio Palermo è il nuovo amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti. L'intesa su Palermo, attuale direttore finanziario della Cassa, è arrivata oggi dopo un lungo braccio di ferro fra Lega, M5s e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria.Umbro di Perugia, 47 anni, una laurea brillante in Economia e Commercio all'Università di Roma La Sapienza, palermo ha iniziato come analista finanziario a Londra in Morgan Stanley, per poi trascorrere sette anni in McKinsey, società fucina di molti top manager italiani.Nel 2005 Palermo è arrivato in Fincantieri, azienda pubblica che spesso ha attinto ai servizi di McKinsey, con un incarico a riporto dell'amministratore delegato Giuseppe Bono. In Cdp è stato assunto invece nel 2014 con l'incarico di direttore finanziario. Dal maggio 2016 è anche consigliere di amministrazione di Fincantieri.