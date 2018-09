Bilancio Juve, perdita di 19,2 milioni. I ricavi sfondano il muro dei 500

di Alberto Mauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il consiglio di amministrazione della Juventus ha approvato i conti della scorsa stagione evidenziando una perdita (prevista) di 19,2 milioni di euro, coperta mediante utilizzo della Riserva da sovrapprezzo azioni. Per il secondo anno consecutivo i ricavi sfondano il muro dei 500 milioni di euro, il risultato operativo è vicino al punto di pareggio (-1,4 milioni€), e il fatturato - al netto del calciomercato - è stabilmente sopra i 400 milioni nonostante la diminuzione dei ricavi provenienti dalla Champions League. Intanto alla Continassa sono rientrati anche i sudamericani, Allegri puó contare sul gruppo al completo per la prima volta in vista del Sassuolo, nel pomeriggio amichevole contro l’Under 23 bianconera.