Governo e fondazioni in campo per spingere la costruzione di un'operazione di sistema che risolva il nodo-concessioni del gruppo Atlantia nuovamente oggetto di braccio di ferro. Qualche giorno fa, secondo quanto ricostruito dal Messaggero presso fonti bancarie, ci sarebbe stato un colloquio fra il presidente di Cdp Giovanni Gorno Tempini e il numero uno di F2i Massimiliano Cesare, frutto delle sensibilizzazioni pervenute dal Mef, azionista con l'82,77% della Cassa e dagli enti di origini bancarie che detengono il 15,93% di via Goito e...

Ultimo aggiornamento: 13:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA