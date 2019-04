​​Alitalia-Atlantia adesso più vicine: prime aperture dai grillini

di Umberto Mancini

Ultima chiamata per Alitalia-Atlantia. Oggi, salvo colpi di scena, il consiglio dei ministri convocato per sbloccare il decreto crescita e il salva debiti di Roma, potrebbe anche lanciare un segnale al gruppo Benetton affinché scenda in campo a fianco di Fs, Tesoro e Delta Airlines per salvare Alitalia. La partita è ovviamente tutta politica. Legata a filo doppio ai rapporti tra i due partiti di governo, particolarmente tesi dopo il botta e riposta sulle vicende Siri e Raggi. Ma il caso della compagnia tricolore è quello...