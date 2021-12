«Zeffirelli, il conformista ribelle»: iniziano le riprese del docufilm sul Maestro

Dopo anni passati dietro la cinepresa, Franco Zeffirelli sarà il protagonista di un docufilm che ripercorrerà la sua vita. Sono, infatti, iniziate le riprese di «Zeffirelli, il conformista ribelle» per la regia di Anselma Dell’Olio, film prodotto da La Casa Rossa e Rs Productions e patrocinato dalla Fondazione Franco Zeffirelli. Il docufilm, come riportato da Adnkronos, - che uscirà nelle sale nel 2023, per festeggiare i cento anni dalla nascita del Maestro - racconterà «i momenti decisivi, i punti di svolta, le montagne russe di una brillante e movimentata carriera internazionale e la rocambolesca esistenza umana di un grande artista italiano», hanno anticipato dalla Fondazione e 'Rolling Stones'.

«Franco Zeffirelli, bellissimo come una star di Hollywood, da origini come figlio di N. N. è salito alla fama planetaria come regista, art director, pittore, ideatore di cinema, teatro e opera lirica - ricorda la produzione -. Il progetto verrà impreziosito da interviste originali e d’epoca con le star più acclamate che l’hanno conosciuto, ammirato e amato, tra le quali Maria Callas, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Anna Magnani e con i familiari, amici e collaboratori più stretti. Ci saranno clip dai suoi film e documentari, dalle sue opere liriche, materiali di archivio, foto, disegni».

«Il carattere dualistico del Maestro si manifesta nella sua vasta produzione artistica, ma anche nelle sue scelte politiche, nella sua spiritualità e amore per il mistero, nelle amicizie e nelle leggendarie polemiche con critici avversari. Questo scontro di opposti offrirà un ritratto a tutto tondo, con alti e bassi continui, di un artista che ha promosso e onorato la cultura italiana più alta e più popolare nelle grandi capitali mondiali».