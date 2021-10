XF2021, Emma spiazza e diverte tutti: «Solo io durante il lockdown ho fatto polpettoni?». La seconda puntata dei bootcamp vede cme protagonisti Emma Marrone e Manuelito Hell Raton.

Seconda puntata di X Factor 2021 dedicata ai Bootcamp. Alla sfida delle sedie Hell Raton ed Emma, a loro il compito di formare la squadra da portare giovedì prossimo agli Home Visit. Come sempre tantissimi gli aspiranti cantanti ad esibirsi, ognuno di loro con il sogno di arrivare fino in fondo. Mentre Hell Raton forma la sua prima squadra, nel loft accanto Mika, Emma e Manuel Agnelli commentano le scelte del loro collega. L'intesa è sempre molto alta e il clima goliardico fa "scatenare" Emma Marrone. In tutti i cantanti che si sono esibiti Manuelito sottolinea l'urgenza di questi ragazzi di vole comunicare, esibirsi, scrivere e far sentire la propria voce, solo Emma "rovina" questa atmosferma commentando:«Ma solo io durante il lockdown ho fatto polpettoni? Hanno scritto tutti io niente!». Un commento che spiazza e diverte non solo gli altri giudici e Ludovico Tersigni che scoppiano a ridere, ma anche i social che ripropongono la sua battuta.