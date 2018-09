X Factor, sul palco anche Leo Gassman: il figlio di Alessandro e nipote di Vittorio passa il turno

Quando il talento è di famiglia c’è poco da fare!

Leo Gassman. Arrivato sul palco per le audizioni con la sua chitarra, il giovane figlio dell'attore Alessandro e nipote del grande Vittorio ha affrontato i giudici con il suo inedito “Freedom”, facendo alzare in piedi il pubblico e ottenendo i quattro sì necessari a procedere nelle selezioni.



LEGGI ANCHE X Factor 12, sui social la petizione per salvare Asia Argento



In realtà Maionchi, Argento, Fedez e Agnelli sono rimasti un po' perplessi riguardo alla qualità dell'inedito e hanno consigliato al ventenne figlio d'arte di lavorare sulla scrittura e sulla pronuncia. In compenso hanno apprezzato la bella voce del piccolo Gassman che ha raccontato di aver voglia di costruire qualcosa di suo, lontano dall'ombra del proprio cognome famoso. . Arrivato sul palco per le audizioni con la sua chitarra, il giovane figlio dell'attore Alessandro e nipote del grande Vittorio ha affrontato i giudici con il suo inedito, facendo alzare in piedi il pubblico e ottenendo i quattro sì necessari a procedere nelle selezioni.LEGGI ANCHEIn realtà Maionchi, Argento, Fedez e Agnelli sono rimasti un po' perplessi riguardo alla qualità dell'inedito e hanno consigliato al ventenne figlio d'arte di lavorare sulla scrittura e sulla pronuncia. In compenso hanno apprezzato la bella voce del piccolo Gassman che ha raccontato di aver voglia di costruire qualcosa di suo, lontano dall'ombra del proprio cognome famoso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

», scrive lo staff disu Instagram in merito all'audizione di«Il me di quattro anni fa ti avrebbe osservato con pregiudizio - gli ha detto Fedez - ma oggi sono cambiato e capisco che il decidere di esporti è già di per sé un gesto di coraggio e anche per questo ti dico sì».La terza puntata di audizioni di X Factor 2018 è stata seguita ieri su Sky da 1 milione 175 mila spettatori medi, in linea con gli ascolti della scorsa settimana. Nella fascia del programma, Sky Uno - sottolinea una nota di Sky - è stato il settimo canale nazionale con il 4% di share e il sesto canale nazionale tra il pubblico 15-54 anni con il 6,3% di share. Tra le rivelazioni del terzo appuntamento del talent show, prodotto da Fremantle e condotto da Alessandro Cattelan, Ilaria Pieri di 16 anni che ha portato «Ridiculus Thoughts» dei Cranberries e Riccardo Mercogliano, 16 anni, con «Napul'è» di Pino Daniele. Quest'ultimo ha trovato nella musica una via di fuga da un'infanzia complicata.Altra nota di merito per Naomi, cantante lirica di 26 anni da Napoli. Tra i gruppi si fanno notare i Carousel 47, i Kafka sui Pattini da Pompei e i Bagels & Wine. Menzione speciale per gli Inquietude da Cantù: nonostante un membro del gruppo abbia dimenticato una strofa, secondo i giudici il progetto è molto interessante.L'ospite speciale di questa puntata in veste di «quinto giudice», al tavolo insieme a Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento, è stato Tommaso Paradiso, leader dei Thegiornalisti. Sotto la sua «giurisdizione» però non passano il turno le Lumichiara, tre ragazze di tre nazionalità diverse (Korea, Cina e Giappone) unite dalla lingua italiana, che hanno proposto una divertente versione di «Sarà perché ti amo» de I Ricchi e Poveri.Per quanto riguarda l'ascolto nei sette giorni della seconda puntata di audizioni, in onda su Sky e TV8, questa ha raccolto nel complesso 4 milioni 107 mila spettatori medi. Sui social X Factor è stato ieri il programma tv di intrattenimento più commentato della serata con 235.200 interazioni complessive, di cui il 78% generate su Instagram. Su Twitter l'hashtag ufficiale #XF12 con 4.381 citazioni è entrato nella classifica dei trending topic italiani e vi è rimasto fino a questa notte. (Fonte Nielsen/ Trends24)