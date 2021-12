X Factor, la finale in diretta: Fellow primo eliminato

X Factor è all'atto finale. Stasera al Forum di Assago si chiude la quindicesima edizione del talent targato Sky, davanti a un pubblico ristretto di 5.700 spettatori. Sono quattro i finalisti, uno per ogni giudice: il favorito per gli scommettitori è il 18enne vicentino gIANMARIA (vero nome Gianmaria Volpato), che fa parte del roster di Emma Marrone. Il suo inedito "I suicidi" è ancora il brano più ascoltato tra quelli presentati dai colleghi quest'anno. Insieme a lui anche Baltimora (Edoardo Spinsante, 20 anni, di Ancona del team di Hell Raton), i Bengala Fire (band di Trevignano, della squadra di Manuel Agnelli) e Fellow (Federico Castelli, 20enne di Torino sul quale ha scommesso Mika). Al vincitore andrà un contratto discografico con Sony Music, oltre ovviamente a tutti i riflettori che si prende il primo classificato. La finale sarà trasmessa su Sky alle 21.16 anche in chiaro su TV8.

Ore 22.20 Comincia la seconda manche con il "best of" dei tre finalisti rimasti in gara: un medley con i brani di maggior successo durante l'edizione.

Ore 22.10 Ecco il primo responso: vanno avanti Baltimora, gIANMARIA e i Bengala Fire. Eliminato Fellow.

Ore 21.50 Arriva uno dei momenti più attesi della serata: si esibiscono i Coldplay, con Chris Martin che tra un brano e l'altro ringrazia il pubblico in italiano: "Grazie!".

Ore 21.38 Sul palco gIANMARIA e subito dopo i Bengala Fire.

Ore 21.35 Arriva Baltimora che duetta con Hell Raton sulle note dei Red Hot Chili Peppers.

Ore 21.32 Il primo a esibirsi è Fellow, che apre la manche dei duetti con i giudici: sul palco insieme al "suo" Mika-

Ore 21.25 Sul palco il presentatore Ludovico Tersigni, che ringrazia i Maneskin e dà il via alla competizione annunciando gli ospiti, tra cui anche i Coldplay, e fa entrare i giudici.

Ore 21.20 La finale si apre con i più attesi i Maneskin: il gruppo romano, nato proprio a X Factor, si esibisce con Beggin, cover record di streaming su Spotify e autentico successo in tutto il mondo. Sotto il palco fan scatenati.

Maneskin e Coldplay, l'attenzione è tutta sugli ospiti

In un'edizione che ha fatto fatica a decollare a livello di ascolti, l'attenzione è tutta sugli ospiti che si esibiranno sul palco. Soprattutto sui Maneskin, che proprio da X Factor sono partiti. Dalla loro edizione di tempo ne è passato eccome (e quella neanche la vinsero, al primo posto arrivò il tenore Lorenzo Licitra), adesso sono una band di successo mondiale e gli italiani più ascoltati al mondo su Spotify quest'anno. Dopo i palchi made in Usa (con tanto di Rolling Stones) anche per loro è tempo di tornare su quello che li ha lanciati nel mondo discografico quattro anni fa. Ospiti della finale anche i Coldplay, in testa alle classifiche mondiali con l'album Music of the Spheres.

«È bellissimo, siamo qui a X Factor, abbiamo incontrato i Maneskin che amiamo tantissimo - ha detto il leader dei Coldplay Chris Martin -. L'idea iniziale era di fare un tributo ai Maneskin, quindi di suonare un loro pezzo poi siamo accorti che anche loro sono qui e avremmo suonato la stessa canzone. Ci sono i veri Maneskin non possiamo fare una loro cover». Da poco, il 15 ottobre scorso, i Coldplay hanno presentato il loro ultimo disco: «Sono felice dell'amore che riceviamo, non ci preoccupiamo delle recensioni dell'ultimo disco. Facciamo del nostro meglio», dice Chris Martin.

Tre manche e poi il vincitore

La serata è stata divisa in tre manche, e al termine di ognuna di queste il concorrente meno votato dal pubblico dovrà abbandonare la finale. La prima è quella dei “duetti” coi quattro finalisti affiancati dal proprio giudice. La seconda sarà il “best of”, in cui i cantanti in gara si esibiranno con un medley dei brani che hanno presentato durante queste puntate di gara. L’ultima manche sarà dedicata ai cavalli di battaglia dei due cantanti ancora in gioco. Poi la votazione e il vincitore di X Factor 2021.

I numeri di X Factor

Una chiusura col botto, insomma, per una stagione che il botto non l'ha fatto. Che il marchio X Factor fosse in crisi era apparso evidente già nelle ultime stagioni: i numeri di quest'anno, con lo share delle puntate su Sky finite talvolta pure sotto il 2% (meno di 500 mila spettatori), lo hanno confermato. Ludovico Tersigni, il neo conduttore, ha convinto solo a metà (pesante la gaffe della terza puntata, quando ha chiuso il televoto prima del previsto, suscitando la reazione infastidita di Mika).