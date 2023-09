X-Factor, stasera la seconda puntata: la gag di Fedez che parla spagnolo, le esibizioni e le cover

Torna stasera in tv, giovedì 21 settembre su Sky Uno e NOW in streaming e mercoledì prossimo in prima serata su Tv8, la seconda puntata di X-Factor 2023. Dopo il debutto della scorsa settimana che ci ha regalato momenti incendiari con gli scontri tra i giudici e forti emozioni con le esibizioni degli aspiranti cantanti, stasera tornano i casting. Al tavolo dei giudici sempre Fedez, Morgan, Ambra e Dargen D'Amico. Al timone, Francesca Michelin.

Gli aspiranti talenti faranno di tutto per aggiundicarsi i 3 Si dei giudici andando così a finire nella rosa dei 48 cantanti che entrareanno nel programma e saranno divisi nei team in gara.

X-Factor, stasera la seconda puntata

Se la prima puntata era tutta focalizzata sul ritorno di Morgan che a seguito delle polemiche per le sue invettive omofobe durante un concerto a Selinunte che hanno portato alla decisione di donare metà del suo compenso a un'associazione che si occupa di diritti LGBTQ+, anche alcuni artisti hanno fatto breccia nei cuori dei telespettatori.

X-Factor 2023, le pagelle della prima puntata: Morgan è sempre Morgan (6,5), Ambra tigre (7), Dargen D'Amico fatti spazio (7), Fedez, perché c'era? (5)

La versione di Angelica Bove de La notte di Arisa ha commosso la giuria ed è stata tra le performance più condivise sui social. ma anche Sara Sorrenti o le maschere degli Animaux Formidabile hanno fatto colpo. Ma ora vediamo quale sono le anticipazioni della seconda puntata.

Le anticipazioni

Ci sarà un momento divertente tra un concorrente ispanico e la giuria. mentre l'artista cerca di comunicare con i giudici si scopre che Fedez è il "traduttore" vivente di cui hanno bisogno.

Condividere la sua voce non era nei piani di Angelica, ma menomale che è successo a #XF2023 pic.twitter.com/ZidlxtYggI — X FACTOR (@XFactor_Italia) September 14, 2023

Tutto merito della tata dei suoi figli, la quale gli ha insegnato poche frasi, ma fondamentali... saranno sufficienti per intavolare una conversazione col concorrente? Sicuramente no, ma ci sarà da ridere.

Le esibizioni

Tra i concorrenti sappiamo già che ci sarà chi azzarderà un Gino Paoli in chiave elettronica, e poi una versione de L'Addio di Giuni Russ di Franco Battiato.

Ci sarà un'esibizione con Heroes e una con i Pixies. E non mancheranno momenti divertenti con un concorrente che farà sorridere twerkando con il suo corpo di ballo.