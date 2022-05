X Factor 2022, Dargen D'Amico è il terzo giudice: il rapper si unisce a Fedez e Ambra Angiolini

Dopo il si di Fedez e quello di Ambra Angiolini (al suo esordio) arriva anche quello di Dargen D' Amico. Sarà lui il terzo giudice di X Factor 2022. Si vociferava da un po' questo nome e ora arriva la conferma ufficiale. Piano piano la squadra si va formando, ora manca solo il quarto nome ed è fatta. Dargen è considerato uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana contemporanea nelle sue molteplici vesti di rapper, cantautore e produttore musicale.

APPROFONDIMENTI TALENT Ambra Angiolini giudice di X-Factor 2022, è ufficiale.... TELEVISIONE X-Factor, la giuria quasi al completo: dopo Fedez ecco l'altro... SOCIAL Fedez giudice di X-Factor 2022, l'annuncio ufficiale: «Si... PERSONE Blind, il rapper dal cuore tenero de L'Isola dei Famosi 2022 TELEVISIONE Alessandro Cattelan concorrente (a sorpresa) di X-Factor: A volte...

Ambra Angiolini giudice di X-Factor 2022, è ufficiale. Raggiunge Fedez e svela: «L'ho voluto tantissimo». Con loro Agnelli e la sorpresa Dargen D'Amico?

X Factor 2022, arriva anche Dargen D'Amico

Nel suo percorso si contano dieci album, tra cui due episodi che hanno cambiato la storia dell'hip-hop italiano, Musica senza musicisti (del 2006) e Di vizi di forma virtù (2008). Ha spostato i confini di genere fondendo, per la prima volta in Italia, il rap con la musica colta italiana: uno stile unico caratterizzato dalla destrutturazione del linguaggio e da giochi di equilibrio tra i sensi delle parole. Vanta numerose collaborazioni con gli artisti più rappresentativi della scena musicale del calibro di Fabri Fibra, Marracash, Fedez, Rkomi, Benny Benassi, Enrico Ruggeri, 883 e Tedua. Dopo la 72esima edizione del Festival di Sanremo, dove ha presentato il brano Dove si balla, ad oggi Doppio Disco di Platino con oltre 80 milioni di stream complessivi e più di 20 milioni di view, a marzo 2022 ha pubblicato Nei sogni nessuno è monogamo: un album complesso ed eterogeneo, forte del suo personalissimo sguardo sulle cose.

Fedez giudice di X-Factor 2022, l'annuncio ufficiale: «Si torna a casa»

Quando inizia lo show

Dargen D' Amico è il terzo giudice confermato al tavolo di #XF2022, dopo i già annunciati Fedez e Ambra Angiolini. Lo show Sky Original prodotto da Fremantle sarà, a partire da settembre, su Sky e in streaming su NOW. Da inizio giugno partiranno le registrazioni delle Audition che torneranno ad essere un grande evento con il pubblico in presenza. Le registrazioni si svolgeranno il 4, 5, 7, 8 e 12 giugno presso l'Allianz Cloud di Milano. L'età minima per partecipare è 12 anni compiuti. Intanto, i casting sono ancora aperti: tutte le informazioni sono disponibili sul sito di X Factor 2022. Anche quest'anno RTL 102.5 sarà la radio ufficiale di X Factor.