Wanda Nara a Ballando con le Stelle: «Non sarà facile, ma ce la faremo». Dalla leucemia al ritorno con Icardi, come sta la showgirl

Ormai è ufficiale: Wanda Nara sarà una delle concorrenti di Ballando con le Stelle.

Lo annuncia lei stessa sui social: «Non sarà facile ma ce la faremo».

La leucemia

Attualmente Wanda si sposta tra l'Argentina (dove lavora ed è in cura per la leucemia), la Turchia e Istanbul (dove gioca il marito Mauro Icardi) e l'Italia, dove ha ancora due proprietà immobiliari nelle quali trascorre vacanze e tempo libero. «Cerco di metabolizzarlo. È stata dura perché nessuno mi ha detto niente. Non hanno confermato la diagnosi e l'ho saputo in tv», avrebbe detto la Nara, riferendosi alle prime voci sulla sua salute diffuse a metà luglio dal conduttore Jorge Lanata nel corso del programma Radio Mitre.

Il precedente a Ballando con le stelle

A novembre 2022 Wanda Nara fu ballerina per una notte e scese in pista al fianco del maestro Antonio Berardi, conquistando la giuria e il pubblico. In quell'occasione Milly tentò l'ennesimo assalto proponendole la partecipazione all'edizione 2023. Wanda non rifiutò ma parlò di diversi problemi da risolvere per poter rendere concreta l'ipotesi.