Virginia Mihajlovic a Verissimo,chi è la figlia di Sinisa? Età, il dolore per la morte del padre, il matrimonio con Alex Vogliacco e Instagram

Virginia Mihajlovic a Verissimo. Il talk di Mediaset torna oggi sabato 9 settembre su Canale 5 alle 16.30. Il salotto di Silvia Toffanin riapre le porte ai suoi super ospiti e per la prima puntata ha puntato in alto. saranno Gianmarco Tamberi, Myrta Merlino e l'influencer figlia i Sinisa. Vediamo dunque insieme ci è la figlia del famoso allenatore di calcio di origine serba Sinisa Mihajlovic.

Virginia Mihajlovic a Verissimo, chi è la figlia di Sinisa

Classe 1998, Virginia Mihajlovic è figlia dell’ex stella del calcio Sinisa Mihajlovic, morto all’età di 53 lo scorso 16 dicembre per una leucemia mieloide acuta, e di sua moglie, Arianna Rapaccioni. Ha una sorella più grande di un anno, Viktorija Mihajllovic, e altri 3 fratelli: Miroslav, Dushan e Nicholas. Ha anche un fratello più grande, nato da una precedente storia del padre.

Il dolore per la morte del padre

Un dolore fortissimo quello della morte di Sinisa per la 25enne. Dopo i pensieri di mamma Arianna e della sorella Viktorjia (che sono arrivati poco dopo il decesso dell'ex calciatore), è arrivato il turno anche della più piccola delle sorelle, Virginia manifestò infatti le sue emozioni in uno scritto, accolto con immenso affetto da migliaia di like in pochi minuti. «In questo momento di immensa sofferenza avrei solo bisogno di un tuo abbraccio.

Carriera

Nella vita Virginia Mihajlovic si diletta a fare la modella e influencer questo ruolo le calza davvero a pennello, visto lo spiccato e inebriante fascino mediterraneo che la contraddistingue. Il suo account Instagram (@@) vanta oltre 200mila follower. Nel gennaio de 2019 ha partecipato insieme alla sorella Viktorioja a L’Isola dei Famosi condotto da Alessia Marcuzzi.

Vita privata: marito e figlia

Ha un figlia, Violante, con il suo compagno calciatore Alex Vogliacco. A giugno ’23 i due si sposano in Puglia. Il matrimonio celebrato a Monopoli sabato 17 giugno è stato un giorno molto importante per l'influencer. «Papà, io ti ho sentito tutto il tempo accanto a me, mi hai accompagnato anche tu all’altare insieme ai miei fratelli e mio zio, e non mi hai mai fatto sentire sola, come d’altronde hai sempre fatto», ha scritto la venticinquenne su Instagram pubblicando alcuni scatti del suo grande giorno.