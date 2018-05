Venticinquemila chilometri senza fermarsi: ecco chi è il vero Forrest Gump

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Forrest Gump esiste davvero: è arrivato dall'Alabama fino all'ultimo porto di Santa Monica, California, poi si è girato ed è tornato indietro, sempre correndo. Rob Pope è la prima persona al mondo ad avere percorso gli Stati Uniti in lungo e in largo tre volte in un anno e, per molti, è il vero Forrest Gump.Proprio come il personaggio interpretato da Tom Hanks, a Rob sono cresciuti barba e capelli e quando è arrivato alla fine è semplicemente tornato indietro. Perchè lo fa? Per raccogliere fondi per le cause nelle quali crede davvero: la pace e la tutela degli animali selvatici. Infatti Rob Pope, inglese di Liverpool, nasce come veterinario ma ha una grande passione per la corsa. E sulla somiglianza con Forrest gioca un po': stesso cappellino, stessa barba e sulla sua pagina Facebook spunta anche uno scatto con la stessa camicia a quadri.