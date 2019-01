Uomini e donne, Rossa Perrotta incinta: «L'ho scoperto per caso»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima si è parlato di nozze, poi di crisi e orastupisce tutti e annuncia di essere. L’ex tronista ed ex isolana infatti aspetta un figlio dal compagno, ex corteggiatore del Trono Classico, conosciuto sotto i riflettori di “”.Rosa ha dato l’annuncio ospite di Barbara D’Urso a “Domenica Live”, dove ha raccontato di essere al secondo mese di gravidanza e di essersene accorta solo per caso due mesi fa: «Ho cominciato a sentirmi strana. Alcuni odori mi davano fastidio, come il profumo che usa Pietro e che io ho sempre amato. Per eccesso di zelo ho chiesto a Pietro di acquistare un test di gravidanza e il risultato è stato positivo».Il piccolo dovrebbe nasce la prossima estate, fra luglio e agosto, mentre sono in forse le nozze programmate per il 7 giugno. La fantomatica crisi quindi non c’è mai stata: «La nostra convivenza non è finita come qualcuno ha insinuato. Lei si è trasferita momentaneamente da sua madre perché può starle più vicino. Io sto fuori casa tutto il giorno per il mio lavoro».Rosa dal suo profilo instagram ha postato poi una foto che la vede abbracciata al fidanzato, seguita dalla didascalia: «Io l’ho sempre saputo. L’ho sempre saputo che sarebbe stato il padre dei miei figli».GRAZIE A TUTTI”.Al suo ritorno poi Rosa ha avuto un problema in aeroporto, come ha fatto sapere dalle stories del suo profilo Instagram: «Stavamo perdendo il volo. È arrivata l’ultima chiamata in aeroporto per Perrotta e Tartaglione. Dopodiché siamo arrivati dalla hostess che ci ha detto: Vi abbiamo aspettato perché sapevamo della notizia. Quando essere gravide porta dei vantaggi. Lui intanto sta infartando! Io sono una super mamma, ho corso più forte che potevo».