Uomini e donne, Gemma Galgani incontra Juan Luis Ciano: «Devo scendere nell’arena, mi sento un gladiatore»

Continua il tira e molla fra Gemma Galgani, dama del trono over di “Uomini e donne” e il cavaliere Juan Luis Ciano. Gemma, dalla fine della relazione con Giorgio Manetti, è in cerca dell’amore e nel suo cammino nel dating show condotto da Maria De Filippi, dopo diverse delusioni, ha incontrato appunto Juan Luis. Anche con lui il rapporto è stato altalenante tanto da fargli arrivare a dire ultimamente che evidentemente non provano gli stessi sentimenti.



Qualcosa però sembra muoversi e dal suo account Instagram ieri il cavaliere ha postato un video in cui, dopo aver decantato la bellezza del mare e del sole, sembra parlare dell’incontro che dovrebbe essere avvenuto oggi con la Galgani in trasmissione: “Mi sto preparando per l’evento di domani.

Mi sento quasi un gladiatore – ha fatto sapere Ciano dal social - Devo scendere nell’arena, nell’arena dei leoni. Però io combattere, combatterò perché sono una persona per bene e so quello che voglio dalla vita. Almeno per quanto riguarda i sentimenti. Per il resto non si sa. Vi lascio con questo sole, bel tempo e le onde che accarezzano il mare. Ciao”. Staremo a vedre cosa ci riservano ancora le schermaglie amorose fra la dama Galgani e l'indeciso Ciano

