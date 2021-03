Un posto al Sole, due attori positivi: bloccate le riprese della soap di Rai3

Le riprese di Un posto al Sole, la soap opera di Rai 3, sono state bloccate a causa del Covid. Due attori della fiction sono risultati positivi al test rapido che viene effettuato con frequenza regolare su tutto il cast e sono ora in attesa di conferma tramite test molecolare. A riportare la notizia del blocco delle riprese, che vengono registrate quotidianamente da quasi 25 anni, è Fanpage.it.

Il set di via Marconi è stato chiuso per le operazioni di sanificazione, gli attori risultati positivi e i loro contatti stretti sono stati posti in isolamento fiduciario. Le riprese, che non sono mai state interrotte se non all'inizio della pandemia, riprenderanno lunedì facendo a meno degli attori indisponibili. A meno che non vengano individuati altri positivi.