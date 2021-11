Drag Race Italia, Salvo Veneziano critica il reality e Tommaso Zorzi gli risponde: «Omofobo, misogino e pure no vax»

Scontro senza mezzi termini tra Salvo Veneziano e Tommaso Zorzi sui social. Veneziano ha commentato la nuova trasmissione in onda su Discovery+ “Drag Race Italia”, reality in cui si sfidano 8 drag queen a colpi di make up e esibizioni, condotta dall'influencer definendola: «Bel programma... tutti vestiti a Carnevale», con in aggiunta delle emoticon con faccine che vomitano. La reazione di Zorzi, che è al timone del programma assieme a Chiara Francini, non ha tardato ad arrivare.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Drag Race, al via da gennaio il nuovo programma su Real Time e... POLEMICA SOCIAL Serena Enardu al Gf Vip, Salvo Veneziano accusa: «È... TELEVISIONE Verissimo, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani per la prima volta in tv... VIDEO Lady Gaga a Milano per presentare il film "House of Gucci"... TELEVISIONE Gf Vip, tutti contro Tommaso Eletti: «Diritti delle donne? Si...

La reazione di Tommaso Zorzi

«Mi è stato riferito che, oltre ad avere definito l’arte drag come una carnevalata, usi anche pubblicamente epiteti come “che*ca”». E poi ha aggiunto: «Ora, non che mi stupisca il fatto che tu sia un bifolco ignorante e omofobo ma quanto meno fatti la cortesia di educarti. Siamo nel 2021, puoi farlo anche dal cellulare. Augurandomi che un giorno uscirai dalle fogne, ti auguro una splendida serata». Il tutto inviato via messaggio e poi repostato su twitter: «Ah vabbè ma ho appena visto che sei anche no vax! Adoro! Quindi ricapitolando: omofobo, misogino (ti squalificarono pure dal GF per questo) e no vax». Poi il colpo finale: «Ci manca solo terrapiattista e vinci un set di pentole».

Foto: Kikapress, Ufficio Stampa Mediaset Music: "Summer" from Bensound.com