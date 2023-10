Tommaso Paradiso a Domenica In: il nuovo album, età, compagna e curiosità sull'ex leader dei The Giornalisti

Tommaso Paradiso sarà ospite oggi a Domenica In, il salotto di Mara Venier in onda su Rai 1 dalle 14 che lo accoglierà in studio per presentare il suo nuovo singolo "Blu Ghiaccio Travolgente" e far cantare pubblico e telespettatori con i suoi pezzi più amati.

Il cantante parlerà poi dei suoi prossimi progetti musicali, raccontando esperienze e momenti della sua vita personale e professionale. Diventato ormai uno degli artisti di spicco del nuovo indie italiano, Paradiso è autore di canzoni diventate verie e proprie hit con numeri da record e cantate da mezza Italia, almeno quella dei più giovani. Conosciamo allora meglio l'ex frontman dei The Giornalisti, dagli esordi della carriera alle curiosità sulla vita privata.

Chi è Tommaso Paradiso: biografia e carriera

Tommaso Paradiso è nato il 25 giugno del 1983 sotto il segno del Cancro a Roma, e ha quindi compiuto proprio quest'estate 40 anni.

Nel 2009 nasce la sua band, i Thegiornalisti, fondati con i compagni Marco Antonio Musella e Marco Primavera. La band esordirà nel 2011, e arriverà al grande successo con il disco Fuoricampo nel 2014. La consacrazione, poi, arriverà nel 2016 con Completamente Sold Out, che renderà Tommaso uno dei principali volti del panorama musicale italiano.

I The Giornalisti si sono sciolti nel 2019, a causa dell'abbandono del trio da parte dello stesso Paradiso, che qualche setimana dopo ha motivato ai fan la sua scelta parlando di presunte tensioni tra i tre, e di un malessere personale. Da allora, ha pubblicato da allora diversi brani di successo come Non avere paura e Ma lo vuoi capire?, debuttando con il suo primo album da solista nel 2022. Oltre a cantante è un vero e proprio autore: ha infatti scritto pezzi per artisti del calibro di Luca Carboni, Arisa, Noemi e Giusy Ferreri.

Vita privata: la compagna e le sue passioni

Oltre ad amare la musica, Tommaso Paradiso è un grande patito degli anni '80 e ha una passione per il cinema. Complice forse l’addio di suo padre, che l’artista non ha mai conosciuto, ha dichiarato di soffrire di sindrome dell'abbandono, ma non solo. In passato ha dichiarato anche di soffrire di attacchi d’ansia.

Per quanto riguarda la vita sentimantale, la compagna di Tommaso Paradiso è Carolina Sansoni, musa ispiratrice delle sue canzoni d’amore. Carolina è una giovane imprenditrice nel settore della moda, e lui ha spesso sottolineato come adori stare con una ragazza che sia fuori dai riflettori, sebbene siano tante le storie e i post su Instagram che li ritraggono insieme.

Curiosità

Tommaso Paradiso abita nel quartiere Prati di Roma, dove è cresciuto, e sono tante, oltre la scrittura di canzoni, le sue passioni: è un grande tifoso della Lazio (sui social lo si vede spesso allo Stadio Olimpico) e ama i film, fra cui i cinepanettoni, ma il suo regista preferito è Paolo Sorrentino. Ha dichiarato che uno dei più grandi sogni era quello di scrivere una colonna sonora per un film, sogno che realizzerà partecipando come autore delle musiche per il film di Fausto Brizzi "Poveri ma ricchissimi".