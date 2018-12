«A X Factor canta Nanni Moretti»: web scatenato su Tommaso Paradiso

Gli anni passano, ma mia madre ogni volta che sbuca Tommaso Paradiso farà sempre la stessa battuta: “ma da quando Nanni Moretti canta?” 😒#XF12 pic.twitter.com/jOC2WgkTkt — Elisa Torsiello (@ElisaTorsiello) 13 dicembre 2018

Tommaso Paradiso si scatena sul palco di X Factor 2018 e il pubblico va in delirio. Super ospite della finale, che ha decretato Anastasio vincitore di questa edizione, il frontman della band pop romana "The Giornalisti" fa cantare tutto il Forum di Assago. Paradiso si è esibito in un medley di tre grandi successi degli ultimi tempi: "NewYork", "Questa nostra stupida canzone d’amore" e "Felicità puttana!" e il web si è scatenato sul look del cantante e soprattutto sulla sua somglianza al regista Nanni Moretti.Twitter è stato invaso da fotomontaggi e commenti: «E poi scopri che Nanni Moretti canta a X Factor», scherza qualcuno. E ancora: «Tommaso Paradiso è Nanni Moretti di Ecce Bombo con la chitarra».