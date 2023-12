Laura Morante e la lite con Nanni Moretti: «Non mi ha voluta al Festival di Cannes, un comportamento inaccettabile»

Laura Morante, Alda Merini in Folle d’amore, prodotto dalla Rai e appena presentato al Festival di Torino, si racconta in un’ampia intervista al settimanale Oggi in edicola. E racconta la rottura con Nanni Moretti, regista con chi ha girato diversi film: da Sogni d'oro a Bianca a La stanza del figlio. Proprio a quest'ultimo film, uscito nel 2001, si deve l'interruzione della collaborazione tra l'attrice e Moretti, una frattura che non è stata ancora risanata.