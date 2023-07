Titan, serie tv in arrivo? Già contattato il regista del Titanic James Cameron, Matt Damon per il ruolo di protagonista

La tragedia del sottomarino Titan ha già attirato un colosso dello streaming che si sta muovendo per la produzione di una serie tv.

E per la regia la prima scelta ha un nome e un cognome: James Cameron, regista del film Titanic. Secondo quanto riporta il Daily Mail Cameron sarebbe stato contattato per aiutare a realizzare la serie drammatica sul disastro del sommergibile che ha causato la morte di cinque persone .

La tragedia del Titan

Il sottomarino OceanGate ha perso le comunicazioni con la sua nave di supporto domenica 18 giugno e le squadre di ricerca e soccorso hanno perlustrato l'oceano per giorni, prima che fosse confermata l'implosione del batiscafo e la morte dell'intero equipaggio. Le vittime: Hamish Harding , 58 anni, Shahzada Dawood, 48 anni, e suo figlio Sulaiman Dawood, 19 anni, il pilota della marina francese Paul-Henry (PH) Nargeolet e il Ceo di OceanGate Stockton Rush.

James Cameron in regia

Al Daily Mail una fonte ha rivelato che «Il disastro di Titan è già considerato una serie importante per uno dei più grandi streamer del mondo e James è la prima scelta come regista». Il motivo è semplice: «È un argomento che gli sta a cuore. Ha raccontato la storia del Titanic in modo così compassionevole che sembra un passo naturale per lui affrontarlo». A questo punto il pubblico non aspetta altro che sapere i tempi di realizzazione per quella che potrebbe diventare una delle serie più viste di sempre. «Ripercorrere la vicenda di coloro che erano a bordo del Titan è un'impresa enorme, ci sarebbe da dedicare molto tempo, denaro e risorse», ha aggiunto la fonte. Cameron è quindi in prima fila per affrontare questa sfida, forte dei tre premi Oscar vinti per il film campione d'incassi del 1997 che ha raccontato la storia del Titanic, ma soprattutto per la sua esperienze di esplorazioni in acque profonde.

Matt Damon protagonista

E le indiscrezioni lanciano anche i primi nomi per il cast. La star protagonista contattata sarebbe Matt Damon (e non Leonardo Di Caprio). Con lui anche Kumail Nanjiani, star della commedia romantica The Big Sick.