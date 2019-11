Giorgio Tirabassi colpito da un infarto alla presentazione del film: ricoverato in ospedale

Fonti sanitarie definiscono la situazione sotto controllo e sempre secondo le stesse fonti l'attore non corre pericolo di vita. Importanti le prossime ore. Resta in osservazione dopo essere stato trattato dai medici

Malore improvviso per l’attore e regista romano 59enne, Giorgio Tirabassi . E’ successo nel comune di Civitella Alfedena ( L'Aquila ), intorno alle ore 21, all’interno del Centro Congressi, dove Tirabassi doveva presentare il film “Il Grande Salto”, della casa cinematografica “Medusa”, con la partecipazione Ricky Memphis e Giorgio Tirabassi e con Roberta Mattei, Gianfelice Imparato e Paola Tiziana Cruciani, Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Pasquale “Lillo” Petrolo, sceneggiatura di Daniele Costantini, Mattia Torre e Giorgio Tirabassi, regia di Giorgio Tirabassi.L’attore è stato prima soccorso da alcuni medici presenti in sala. Poi, si è reso necessario l’intervento del personale sanitario del 118 di Castel di Sangro, che ha condotto il paziente all’ospedale di Avezzano per le cure necessarie.. (So.Pa.)