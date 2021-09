The Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez annunciano la serie tv su Prime Video: «L'abbiamo fatto per davvero»

«L’abbiamo fatto per davvero», così Chiara Ferragni annuncia su Instagram l'uscita di "The Ferragnez", la serie tv incentrata sulla sua famiglia Fedez. L'imprenditrice digitale ha scritto: «Io e la mia famiglia siamo veramente fieri di annunciarvi la nostra nuova serie tv: The Ferragnez. Uscirà questo Dicembre in tutto il mondo su Amazon Prime Video. Non posso dirvi di più ma non vedo l’ora che vada online, sono sicura che vi piacerà». In allegato un breve trailer, in cui Chiara Ferragni e Fedez accendono una maxi-insegna con il loro nome su un tetto a Milano.

APPROFONDIMENTI L'ANNUNCIO Chiara Ferragni e Fedez diventano una serie tv: The Ferragnez su... NEWS Chiara Ferragni realizzerà una linea di occhiali:... IL CASO Fedez, Leone contrariato davanti alla messa in tv e lui ride:... MILANO Chiara Ferragni, incidente al parco: «Sono bloccata col... PERSONE Chiara Ferragni, la foto in lingerie trasparente scatena i fan:... L'INFLUENCER Chiara Ferragni, Leone "sgrida" la mamma: «Non si... INFLUENCER Chiara Ferragni, Leone nella sua nuova scuola: dove si trova e quanto...