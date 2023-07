Temptation Island, Mirko molla Perla e sceglie Greta: «Sei speciale». Chi è la tentatrice? Età, lavoro, vita privata e Instagram

Perla e Mirko si sono detti addio a Temptation Island e lui se ne va con Greta Rossetti la tentatrice che gli ha fatto aprire gli occhi. Bella, bellissima e innamorata persa dell'imprenditore di Rieti. Il ruolo del tentatore non è mai facile, si entra in un programma tv certi di uscirne con qualche contratto di lavoro e ci ritrova (a volte) con un amore da inziare. Succede sempre, in tutte le edizioni di temptation che una coppia si lasci e un'altra se ne formi, ma quella di Mirko e Greta è una bella coppia. Sembrano due adolescenti alla rpima cotta, rispettano Perla che è dall'altra parte ma si srivono messaggi sulla sabbia in cui si prometto di aspettarsi e rispettarsi. E così è successo. greta ha aspettato che Mirko al falò mollasse (finalmente) Perla e lui lo ha fatto. Se ne vanno dal reality con gli occhi a cuore e una gran voglia di conoscersi. ma chi è Greta Rossetti?

Greta Rossetti, chi è

Nata il 6 novembre 1998 (ha 24 anni) a Melzo, in provincia di Milano, Greta è un volto noto al piccolo schermo, in quanto è un’influncer e conduttrice di Sportitalia. Nella vita lavora nell'azienda dei suoi genitori e si occupa della parte contabile. Tra le sue passioni ci sono la palestra e l'equitazione.

La vita privata e Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, stando ad alcuni gossip che circolano sul suo conto, pare che abbia avuto un flirt con l'ex tronista di Uomini e Donne Eugenio Colombo ex di Francesca Del Taglia.

Temptation Island, le pagelle: Perla nel letto con Igor (2), Manuel "piccolo uomo" (0), Mirko innamorato esce con Greta (9), bentornata Francesca (10)

Al momento, il suo profilo Instagram (gre_rossetti) è seguita da oltre 180mila follower è privato, ma siamo certi i follower aumenteranno a dismisura.

La storia con Mirko

La conoscenza tra Greta Rossetti e Mirko Brunetti parte con il freno a mano tirato, ma tolto è tutta in discesa e la corsa la fanno in folle perché le marce le mette la passione che li travolge.

Mirko e Greta cosa è successo dopo il programma

Ora forse dureranno come un gatto in tangenziale, a lui servirebbe stare un po' da solo per godersi la vita da 26enne a dir la verità, ma insieme sono veramente belli. Dal web in realtà non si riesce a capire se i due stanno ancora insieme. Entrambi hanno il profilo privato e non abbiamo nessuna indiscrezione.