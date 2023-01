Steven Tyler accusato di aver abusato di una minorenne negli anni 70: è la «sposa bambina» del suo libro

Una donna accusa il cantante degli Aerosmith, Steven Tyler, di molestie sessuali che sarebbero avvenute negli anni '70 quando lei era minorenne. Lo riporta Rolling Stone sottolineando che la donna, Julia Holcomb, ha presentato un'azione legale contro Tyler.

Steven Tyler denunciato, la relazione

Secondo la denuncia, il cantante avrebbe convinto la madre di Holcomb a concedergli la custodia di Julia che allora aveva 16 anni e questo gli avrebbe consentito di avere una relazione con la ragazza durata tre anni. Nell'azione legale Tyler non viene citato per nome, ma la donna in passato aveva parlato della sua esperienza.

La «sposa bambina»

I due - si legge su Rolling Stone - avrebbero convissuto per tre anni a partire dal 1973, e nei documenti della causa è citata l’autobiografia del rocker dove Tyler, seppur non facendo nomi, dice di avere «quasi sposato un’adolescente» e che «i suoi genitori si erano invaghiti di me e avevano firmato un documento che mi concedeva la custodia della ragazza in modo che non venissi arrestato nel caso l’avessi portata fuori dallo Stato. L’ho fatta viaggiare in tour con me».