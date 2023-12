Stefano De Martino, dal racconto sull'incidente con Belen alla sorpresa di Maria De Filippi: i momenti cult del suo show su Rai 2

Si è regalato per il suo onomastico un programma cucito su se stesso e ha fatto bene. «Da Natale a Santo Stefano» ha fatto il boom di ascolti arrivando terzo per share dopo Al Bano e La Sirenetta (con il 9.5%). Non male per Stefano De Martino che si dimostra essere un vero e proprio mattatore. Presentatore, cantante e ballerino, Stefano sa fare tutto e lo dimostra. A chi diceva che era «solo il marito di Belen» risponde con i fatti.

Stefano De Martino, il suo show vola alto

Un'atmosfera calda e famigliare, balli, canzoni e momenti comici accompagnati da unìorchestra con 30 elementi e 22 ballerini.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Canale 5 batte Rai 1. Al Bano garanzia, De Martino mattatore, Notthing Hill che romanticismo

Con lui tantissimi amici e volti dello spettacolo: dal trombettista Fabrizio Bosso a Nina Zilli. E, arriva anche "mamma", Maria De Filippi, che, per prima, intuì il potenziale dell’allora giovanissimo De Martino concorrente del suo talent. Nello show ha cercato «di mixare elementi moderni e classici del varietà vecchio stile – ai vecchi show americani degli anni Sessanta. Quelli condotti da star come Frank Sinatra, Dean Martin e Jerry Lewis» come ha lui stesso dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni.

Il momento dedicato a Belen

E nello show non è mancato il riferimento a Belen e al loro incidente in moto avvenuto nel 2012. «Quando mi fidanzo con Belen Rodriguez, io avevo 22 anni e lei aveva già fatto due Festival di Sanremo. Tutti sapevano chi fosse Belen. Eravamo fidanzati da tre giorni e li mi fa, durante una pausa di lavoro, andiamo a mangiare un hamburger anziché mangiare nella mensa»

Spinalbese replica a Belen: «Io pezzente? Hai portato via mia figlia senza consenso». Lei: «Ci vediamo in tribunale». È guerra per l'affidamento di Luna Marì

E continua: «Sono in moto, Belen è seduta dietro di me e le sue braccia sono attorno alla mia vita e io accelero, perché ogni volta che accelero lei si stringe a me. E a me me piace. E più accelero e lei più si stringe a me. Siamo insieme da tre giorni, ho 22 anni e io sono innamorato pazzo». Poi, romanticismo a parte, si ricentra sulla storia dell'incidente: «Ho preso un Ford Transit in pieno. L'ho sfondato con la faccia, mi ricordo ancora la tappezzeria. Ma riprendo conoscenza. Mi sfilo il casco. Mi sfilo il Transit e penso: Belen! Che figura ‘e mxxda!. Mi giro e le chiedo se sta bene, visto che vedo tutto quel sangue e lei mi fa: tranquillo, quel sangue è il tuo».

Belen al veleno dopo il Natale con Luna Marì ed Elio: «Occupati sempre di tua figlia, non solo alla Vigilia. Pronta a dire la verità». Frecciatina ad Antonino?

Il conduttore si era rotto il setto nasale, ma non se ne era accorto. E arrivato in pronto soccorso, nessuno dice se lo è filato: «Eravamo in pronto soccorso, in codice rosso del Sandro Pertini dove arriva Belen! E poi arriva un altro. Belen aveva un graffietto sul polso e una caviglia che sembrava slogata e attorno a lei c'erano medici, paramedici, primari, comprimari, pediatri, ortopedici, dermatologi e io che avevo il setto nasale fratturato, cinquanta punti di sutura sul braccio sinistra, tendine lacerato ero al pronto soccorso dietro una tenda con un infermiere tirocinante. Lui mi guarda e fa: "Oh, ma tu lo sai chi ci sta di là? Belen!". A me non è rimasto altro che dire: "Sì, lo so, è venuta con me».

La "sorpresa" di Maria De Filippi

Un Christmas show in cui non poteva certo mancare Maria De Filippi. Il volto di Canale 5 arriva a sorpresa nello studio di Rai2. Nel monologo iniziale Stefano dice: «Io dico sempre che adda campà cient'anne». Lei ridendo: «Sei sempre il solito scemo!».

Coppie scoppiate nel 2023, i 23 addii vip: da Meloni a Giambruno a Ricky Martin e Jwan Yosef (ma anche Bruganelli e Bonolis)

Con un De Martino quasi intimorito «Sono molto preoccupato perché io conosco a menadito tutto il mio show tranne questo segmento, perché adesso gestisce tutto lei, tutto Maria De Filippi». Poi una carrellata di foto che ripercorrono i loro momenti insieme ad Amici, dalle sfide alle lacrime (di entrambi) per l'eliminazione di Stefano. Bella storia.

La vita privata

Insomma sembrano andare alla grande sul fronte lavorativo le cose per Stefano, ma lo stesso non si può dire per la vita privata. Dopo l'ennesima chiusura con Belen, che lo ha accusato anche di averla tradita con molte donne affermazioni al quale lo stesso non ha replicato, De Martino è single. Anche Martina Trivelli, con la quale è stato paparazzato negli ultimi mesi, sembra sparita dalla sua vita. Mentre molti giurano che si stia rivedendo con Gilda D’Ambrosio, sua ex e creative director del brand di lusso The Attico, ma nessuna conferma. Intanto si è trasferito e vive solo nella sua nuova casa.