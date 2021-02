Stefano De Martino, C'è Posta per Te: imprenditore si alza dal pubblico e offre un lavoro a Giuseppe

Stefano De Martino è l'ospite di C'è Posta Per Te, la trasmissione televisiva condotta da Maria De Filippi.

Giuseppe è in studio per fare una sopresa alla moglie Maria. Giuseppe, in otto anni di matrimonio, è riuscito a portare a cena fuori la moglie una volta sola, in pizzeria. I suoi tre figli non hanno trovato un regalo di Natale sotto l'albero, a parte quelli gratuiti che Giuseppe è riuscito a racimolare, con qualche imbarazzo, di negozio in negozio. Giuseppe, fabbro da circa undici anni, non è riuscito, nonostante l'immensa fatica, a comprare una casa per la sua famiglia, ma ha dovuto accettare ospitalità dai suoi genitori. Questo giovane e volenteroso papà è in trasmissione, affianco a Stefano De Martino, per regalare alla moglie Maria un momento di felicità e di spensieratezza.

APPROFONDIMENTI PERSONE Belen, Stefano De Martino si trasferisce in un nuovo appartamento L'ANNUNCIO Belen si confessa a Verissimo: «Vi presento Luna Marie, ecco la... IL CASO Belen a Verissimo: «Aspetto una bambina, si chiamerà... EX MARITO Belen incinta, Stefano De Martino posta una foto in casa. I fan:... NAPOLI Stefano De Martino, morta nonna Elisa dopo una caduta: aveva 85 anni

«Sai che non sono mai riuscito a darti nulla nella vita a parte il mio amore. Sono qui per ringraziarti della tua forza, della tua pazienza, del tuo immenso orgoglio di donna e di mamma» - ha detto Giovanni a Maria appena la busta s'è aperta. «Quando cammino verso l'officina penso sempre a come posso fare per darvi un nuovo inizio. Io sono un fabbro, ho a che fare con materiali solidi, ma l'amore che provo per voi è la cosa più solida che ho nella vita. Viviamo ancora da mamma, so di non essere stato un padre eccellente dal punto di vista economico, ma so anche che l'unico mio sogno è quello di regalarvi un futuro più luminoso e ricco di speranza. Mi mortifico perchè siete così speciali da meritarvi il mondo; il vostro amore è gratuito e so che è l'unica cosa che mi tiene in vita. Mi sento un fallito, ma tu non me lo fai pesare e per questo sono qui, stasera, a dirti grazie e a ribadirti, ancora una volta, che senza di te, il tuo appoggio, il tuo stupefacente ottimismo, non ce l'avrei fatta».

Stasera in tv, C'è Posta per Te: Stefano De Martino e Renato Zero ospiti, anticipazioni della puntata

Giuseppe fa aprire uno scrigno alla moglie Maria. Lei lo apre e trova due fedi, quelle che Giuseppe ha dovuto vendere dopo il loro matrimonio per comprare cibo e vestiti ai figli: «Questo è solo l'inizio della favola di stasera» - ha detto commosso il marito alla moglie. Maria guarda la scala e vede Stefano, di cui è grande fan. Stefano si siede affianco a Maria, sorridente e un poco imbarazzato. «La vostra storia mi ricorda tanto la mia infanzia: il ruomore delle gocce nella bacinella quando pioveva o le catenine d'oro che ho dovuto impegnare per potermi pagare il treno per i provini di Amici» - ha detto Stefano a Maria. De Martino si allontana un attimo dallo studio per poi tornare con dei bellissimi regali per i figli di questa straordinaria coppia. Ma le sorprese non sono finite. In studio entra un signore - un imprenditore agricolo che ha da poco rimodernato la sede nazionale della sua impresa a Catania - che si alza dal pubblico e offre un contratto a tempo indeterminato a Giuseppe.

Questa bellissima storia d’amore non poteva concludersi in modo migliore… vero Giuseppe? 🥰 #CePostaPerTe pic.twitter.com/sHIJCut0J7 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 20, 2021

Belen si confessa a Verissimo: «Vi presento Luna Marie, ecco la sorellina di Santiago»

© RIPRODUZIONE RISERVATA