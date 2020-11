Stefano D'Orazio, la commozione di Riccardo Fogli a Storie Italiane: «Per tutti un maestro da seguire»

Puntata molto toccante quella di Storie Italiane di oggi, su Rai1, durante la quale Eleonora Daniele ha dedicato una lunga pagina a Stefano D’Orazio, lo storico batterista dei Pooh scomparso venerdì sera dopo aver lottato invano contro il Covid. «Speravamo potesse uscire dall’ospedale dopo quindici giorni e raccontarci com’era andata, magari scrivendo un libro. Con i Pooh era continuamente in contatto: a loro diceva anche quando faceva le flebo. C’era aria di miglioramento…» ha raccontato un commosso Riccardo Fogli a Storie Italiane. «Sembrava stesse meglio, invece poi è successo di tutto» ha aggiunto subito dopo, confessando: «A me e ai Pooh sono arrivate telefonate da ogni parte del mondo dopo la sua morte. Tony Renis ci ha telefonato piangendo […] i Pooh per l’Italia e per il mondo sono insostituibili: sono stati saggi e romantici, Stefano ha scritto delle pagine che verranno analizzate e copiate e saranno libri di testo per il futuro, pagine aperte per ogni problema del mondo. Quelli come Stefano diventano sempre dei maestri da seguire».

APPROFONDIMENTI IL RICORDO D'Orazio, Roby Facchinetti a Domenica In: «Momento... RAI 1 D'Orazio, Canzian in lacrime a Domenica In lascia lo studio.... MUSICA Stefano D’Orazio, gli ultimi versi con il cuore nella Capitale SPETTACOLI Pooh, addio al batterista Stefano D'Orazio L'OMAGGIO Stefano D'Orazio morto, l'ultimo brano per Bergamo martoriata...

D'Orazio, il dolore della moglie: perdo una parte di me, stava guarendo ma il Covid lo ha ucciso

Ha fatto fatica a trattenere le lacrime subito dopo Riccardo Fogli a Storie Italiane, ammettendo: «È inspiegabile, impossibile pensare che Stefano non ci sia più». Nel corso della lunga ed emozionante intervista rilasciata ad Eleonora Daniele su Rai1, Riccardo Fogli ha spiegato anche: «Stefano era tante cose. Un batterista, un cantante, un autore e uno scrittore». Un’intervista, quella di Riccardo Fogli a Storie Italiane, impreziosita dai tanti contributi video che Eleonora Daniele ha mandato in onda, primo fra tutti quello relativo all’ospitata di Stefano D’Orazio in studio proprio a Storie Italiane, risalente qualche anno fa.

A ricordare Stefano D’Orazio oggi in trasmissione con Eleonora Daniele sono stati anche altri artisti della musica italiana, intervenuti in collegamento, come Marco Masini, Francesca Alotta, Fiordaliso, Maurizio Vandelli e Ivana Spagna, quest’ultima scoppiata in lacrime. «Quello di oggi pomeriggio sarà il più grande concerto, l’ultimo di Stefano» ha dichiarato a fine intervista Riccardo, visibilmente provato, riferendosi al funerale di Stefano che verrà celebrato alle 15.00 a Roma. «Saremo tutti lì. Non può andarsene senza il nostro saluto» ha aggiunto in conclusione, senza riuscire a nascondere la sua sofferenza.

Ultimo aggiornamento: 13:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA