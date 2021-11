Red Canzian, il cantante dei Pooh a Verissimo: «Con la morte di Stefano è terminata l'era dei Pooh»

Red Canzian ospite del salotto di Verissimo su Canale 5 parla con la Toffanin della scomparsa dell'amico e collega Stefano D'Orazio, batterista della band. «Era un complice - dichiara -, la parte dell’invenzione musicale la facevamo io e lui. Da quando se ne è andato via si è chiusa realmente la storia con i Pooh». «Non riuscirei a salire sul palco senza di lui - rivela Red -. Mi manca il suo sorriso» e aggiunge: «I Pooh erano quattro, ora non più». Un dolore immenso che riporta indietro nel tempo Canzian, al momento in cui ha perso il padre: «Ci ha lasciati troppo presto. Mi ha insegnato le cose belle della vita: la sincerità l’onestà, il rispetto».

