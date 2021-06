In tv “Ultima Gara”: il film sul nuoto con Raoul Bova, Rosolino, Magnini e Manuel Bortuzzo

Stasera in tv andrà in onda su Canale5 il film "Ultima gara": un lungometraggio con Raoul Bova e i campioni olimpici di nuoto Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini che tratta di una storia d'amicizia e umanità legata ai valori del nuoto. Il film racconta la storia di cinque atleti che decidono di superarsi compiendo una grande impresa agonistica: una storia capace di raccontare i valori dello sport e l'amicizia di quattro ex campioni di nuoto che decidono di tornare a gareggiare. Tra i protagonisti anche Manuel Bortuzzo, il nuotatore veneto su una sedia a rotelle dopo i colpi di pistola sparati durante un agguato in cui è stato scambiato per un'altra persona.

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Manuel Bortuzzo, quella notte tremenda di due anni fa, poi la... RAI UNO Ma il cielo è sempre più blu, stasera in tv su Rai 1:... TELEVISIONE Stasera in tv, “Insonna di amore” su La7: trama e... TELEVISIONE Stasera in tv, su Rai 2 “Come ti divento bella”:...

La partita, stasera in tv su Rai 2, l'evento benefico Napoli - Resto d‟Italia: curiosità e protagonisti

Bova produtorre, regista e attore

Marco Renda e Raoul Bova sono i registi di questo film, l'ex nuotatore è anche trai protagonisti oltre ch produttore capace di portare sul grande schermo una storia che concilia valori sportivi e amicizia. Coinvolti anche altri campioni del nuoto all'interno di questa pellicola che nonostante sia concepita come un lungometraggio riesce anche a cogliere aspetti degni di un documentario.

Stasera in tv, New Amsterdam su Canale 5: anticipazioni sulla terza stagione