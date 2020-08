Simon Cowell in ospedale, cade dalla bici elettrica e si rompe la schiena. Oggi l'operazione

Grave incidente per la star della tv Simon Cowell. Il celebre giudice di X Factor Uk è stato portato in ospedale con dei danni alla schiena, dopo essere caduto rovinosamente da una bici elettrica che stava testanto nel cortile della sua casa a Malibu. Il portavoce del "re dei talent show" ha detto che quest'oggi Cowell sarà sottoposto a un intervento chirurgico. «Si è fatto male alla schiena ed è stato portato in ospedale. Sta bene, è sotto osservazione e si affida alle cure dei medici», spiega il portavoce.

Cowell dovrebbe tornare a lavoro la prossima settimana con il primo live del suo show, America's Got Talent, previsto per martedì 11 agosto. Il sessantenne aveva iniziato ad abbracciare uno stile di vita più salutare e aveva perso molto peso. Era diventato vegano ed aveva iniziato ad andare in bicicletta. Il produttore britannico, il mese scorso era diventato l'unico proprietario dei format X Factor e Got Talent, riacquistando da Sony Music le quote della joint venture che aveva fatto nascere i due popolari talent.



