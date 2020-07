Al via le riprese della serie tv Mediaset “Luce dei tuoi occhi”, la protagonista è Anna Valle

Al via delle riprese della nuova serie televisiva “ “Luce dei tuoi occhi” (titolo internazionale “My Ballerina”) per Mediaset. Si tratta di un thriller melò ambientato a Vicenza in un’affascinante accademia di danza. La protagonista della serie è Anna Valle nel ruolo di Emma Conti, una donna ambiziosa e coraggiosa convinta che la figlia, creduta morta, sia viva e sia una delle allieve dell'Accademia di danza dove lei, ora famosa star internazionale, mosse i primi passi. Emma Conti troverà un nuovo amore in Enrico insegnante del locale liceo interpretato da Giuseppe Zeno protagonista maschile della serie tv.

“Luce dei tuoi occhi” è tra le prime serie tv ad essere girate in Italia dopo l'allentarsi delle misure di contenimento causate dalla pandemia: i set sono attualmente in corso a Roma - dal 6 luglio, e poi, a Vicenza - secondo i nuovi protocolli di sicurezza Covid19.

Nuovi ciack per la fiction su Leonardo, scattano i divieti di sosta

Massimo Del Frate, Head of Drama, Banijay Studios Italy commenta: «Al centro di Luce Dei Tuoi Occhi c'è un oscuro segreto. La storia si dipana, fra melò e thriller, sullo splendido sfondo delle architetture palladiane di Vicenza, uno scenario ricco di cultura, al centro del quale c'è la danza, ma ci sono anche orribili menzogne. Anna Valle e Giuseppe Zeno interpretano due personaggi accattivanti, protagonisti di una storia dai toni molto contemporanei, dal fascino universale e rivolta a pubblici di tutte le età». "Luce Dei Tuoi Occhi” sarà prodotta da Massimo Del Frate per Banijay Studios Italy. Soggetto e sceneggiatura di Eleonora Fiorini e Davide Sala. Fabrizio Costa è il regista della serie.

Ultimo aggiornamento: 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA