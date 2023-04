Serale di Amici, le anticipazioni di stasera (sabato 1° aprile): in sfida due tra i più amati. Eliminato e superospiti

Stasera in tv, sabato 1°aprile, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il terzo appuntamento con il Serale di Amici di Maria De Filippi. Dopo le eliminazioni di Megan e NDG (nella prima puntata) e di Piccolo G. e Gianmarco (nella seconda), la stessa sorte potrebbe toccare sabato ad altri due allievi della scuola ma i fan sperano che stavolta sarà solo una l'eliminazione. E così sarà. A conti fatti, la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è rimasta così con solo 3 allievi: Aaron (cantante), Isobel (ballerina) e Ramon (ballerino). La squadra di Lorella Cuccarini ed Emanue Lo gareggia con: Samu e Maddalena per il ballo e Angelina e Cricca per il canto. Il team di Arisa e Raimondo Todaro non ha perso ancora nessuno, quindi ci sono: Alessio (ballerino), Federica (cantante), Mattia (ballerino) e Wax (cantautore).

Serale di Amici, le anticipazioni di stasera

Secondo le anticipazioni diffuse da Amici News, al ballottaggio finale sono arrivati Samu, Wax e Ramon, ma a giocarsi la permanenza nella scuola saranno solamente il ballerino Samu e il cantante Wax. Il risultato di questa votazione sarà annunciato questa sera, al termine della puntata.

La terza puntata del Serale di Amici 22 è stata registrata il 30 marzo e in rete circolano già le anticipazioni. La puntata inizia con i 3 giudici Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè, al centro dello studio, che si sono cimentati in posizioni di yoga.

Il superospite (è un duo)

Anche stasera come da tradizione ci sarà un superospite. Dopo Pio e Amedeo ed Enrico Brignano Maria de Filippi continua a puntare tutto sui comici: a divertire il pubblico in studio e a casa ad Amici 22, infatti, questa sera ci sarà la brillante e divertente coppia di attori comici formata da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.

Ospiti della terza puntata del serale di #Amici22, in onda domani sera, saranno Nuzzo e Di Biase ⭐️

Ore 21:30, Canale 5 🔥#Amici22 pic.twitter.com/e4FmphTnvF — AMICI NEWS (@amicii_news) March 31, 2023

L'appuntamento per scoprire chi sarà eliminato è alle 21.40 su Canale 5