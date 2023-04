Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le Stelle? Milly Carlucci vorrebbe rivoluzionare il cast: ecco i nomi papabili

Selvaggia Lucarelli fuori dalla giuria di Ballando con le stelle? E' la stessa giornalista a rispondere a un follower che le chiede spiegazioni con una storia su Instagram: «Ho letto, avevo già sentito alcune voci, la verità è che non so assolutamente niente. A proposito invece di voci su sostituzioni, i nomi – veri o no che siano – non mi riguardano, non è il mio programma. Voglio però dire una cosa: conosco molto bene il mio valore nel programma, ma ritengo anche che nessuno sia insostituibile. Nella vita, figuriamoci in tv».

La nuova stagione

Le indiscrezioni su Ballando con le stelle arrivano da TVBlog, che ipotizza una sostituzione della giornalista, facendo i nomi di Francesca Fagnani, Nunzia De Girolamo e Luisella Costamagna.

La giuria, presieduta da Carolyn Smith, include Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto, ma il clima tra colleghi è diventato sempre più teso. Soprattutto nella scorsa edizione che ha visto tra i concorrenti il compagno di Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli.