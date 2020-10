Sean Connery, il figlio: «È morto nel sonno alle Bahamas»

Sean Connery è morto serenamente nel sonno mentre si trovava alle Bahamas. Era «malato da tempo», ha detto il figlio Jason Connery citato dalla Bbc.

L'attore «aveva molti familiari accanto a sé alle Bahamas quando è morto, durante la notte», ha detto ancora il figlio Jason, spiegando che è stato un duro colpo anche «se mio padre non stava bene da tempo».

È «un giorno triste per tutti coloro che conoscevano e amavano mio padre e una triste perdita per tutte le persone in tutto il mondo che hanno apprezzato le sue meravigliose capacità di attore».

