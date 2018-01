Sanremo, ecco quanto costano i biglietti per il Festival della canzone italiana

di Ida Di Grazia

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli – “Il segreto del tempo” Nina Zilli – “Senza appartenere” The Kolors – “Frida” Diodato e Roy Paci – “Adesso” Mario Biondi – “Rivederti” Luca Barbarossa – “Passame er sale” Lo Stato Sociale – “Una vita in vacanza” Annalisa – “Il mondo prima di te” Giovanni Caccamo – “Eterno” Enzo Avitabile con Peppe Servillo – “Il coraggio di ogni giorno” Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico – “Imparare ad amarsi” Renzo Rubino – “Custodire” Noemi – “Non smettere mai di cercarmi” Ermal Meta e Fabrizio Moro – “Non mi avete fatto niente” Le Vibrazioni – “Così sbagliato” Ron – “Almeno pensami” Max Gazzè – “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno” Decibel – “Lettera dal Duca” Red Canzian – “Ognuno ha il suo racconto” Elio e le storie tese – “Arrivederci”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partirano lunedìle vendite dei biglietti per lache si volgerà dalLa corsa ai biglietti sta per avere inizio e, come riferisce "Il Secolo XIX" potranno essere acquistati direttamente alla biglietteria dell’Ariston. Gli abbonamenti costeranno come lo scorso anno:per la platea eper la galleria.Una cifra piuottosto importante, ma c'è anche la possibilità di sperare in un colpo di fortuna granze al concorso: i maggiorenni che entro ilregistreranno l’ingresso al casinò e acquisteranno ticket non convertibili del valore di 10 euro, riceveranno una scheda per partecipare all’estrazione di 5 coppie di biglietti per assistere ad una serata della kermesse. L’estrazione dei premi è prevista l’8 gennaio, alle 12, sotto la sorveglianza di un funzionario della Camera di Commercio delle Riviere Liguri.Il festival sarà condotto da, ad affiancare il direttore artisticoAlla regia ritroviamo, che a Sanremo 2018 torna per la sua quinta volta.