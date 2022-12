Sanremo 2023, social scatenati per i big: «Sogno i Cugini di Campagna in mutande come i Maneskin». E Amadeus diventa un meme

La lista dei big in gara a Sanremo 2023 è uscita e il web non parla di altro. Dopo un collegamento altalenante (il maltempo non risparmia neanche l'Ariston) di Amadeus al Tg1 gli uccellini di Twitter volano già da un cantante all'altro. E mentre entra in trend il volto di Ama che non riesce a sentire la giornalista Rai durante la diretta e sull'app dei cinguettii definiscono lo screen il meme dell'anno per il web il prossimo vincitore sarà Marco Mengoni.

Sanremo 2023, le reazioni social ai nomi dei big in gara

Solo 10 minuti fa, il direttore artistico del Festival ha letto la lista ufficiale e il web è già in fermento. Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce e Di Martino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassman, I Cugini di Campagna, Mr Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma Cose, Levante e Ultimo. Questi saranno i cantanti che dal 7 all'11 febbraio 2023 si sfideranno a colpi di note all'Ariston.

VENTOTTO canzoni in gara QUEST'ANNO FINIAMO ALLE PRIME LUCI DELL'ALBA RAGA amadè mentalità pazzeska#Sanremo2023 pic.twitter.com/SkI32oQokF — Arsa Gaidra (@arsagaidra) December 4, 2022

Sanremo non è manco iniziato e già abbiamo il primo meme✨#Sanremo2023 pic.twitter.com/i2kk8yFrsS — 𝙢🎄vs uni (@itsmc17) December 4, 2022

Il web ringrazia Amadeus

E mentre Amadeus si dichiara fiero del suo lavoro («È stato difficile ma sono felicissimo di questi 22 cantanti, loro sono i miei superospiti») il popolo dei social è preoccupato solo di una cosa: «Noi alle 4 di mattina che ascoltiamo il 28esimo cantante in gara». Ebbene si le canzoni saranno 28 e Achille Lauro con trucco con occhiaie marcate è il volto scelto che meglio rispecchia il sentiment del web per questa informazione.

Noi alle 4 di notte che ascoltiamo il ventottesimo cantante in gara #Sanremo2023 pic.twitter.com/oYOF6WeaBj — lulu SAW HARRY🏡 (@myhazlulu) December 4, 2022

Dai nomi si capisce chiaramente che guardare questo Festival sarà come fare un salto negli anni '90: Paola e Chiara tornano insieme e anche gli Articolo 31.

«Non si sta parlando abbastanza del ritorno di Paola e Chiara e gli Articolo 31. La mia adolescenza che tornaaaaa. Grazie Ama, grazie Sanremo»

SOGNO I CUGINI DI CAMPAGNA CHE COPIANO TUTTI GLI OUTFIT SANREMESI DEI MÅNESKIN OGNI SINGOLA SERA #Sanremo2023 pic.twitter.com/lx8HZepghX — Arsa Gaidra (@arsagaidra) December 4, 2022

I Cugini di campagna, dopo essere tornati alla ribalta anche per aver attaccato i Maneskin di copiargli gli outifit, ora riporteranno i loro tacchi e parrucche a Sanremo, merito (anche) della band romana? Per il web si: «Al fantasanremo +800 punti se I cugini di campagna fanno la cover di iwbys con le chia**e di fuori come Damiano». E ancora: «Sogno i Cugini di campagna che copiano tutti gli outfit sanremesi dei Maneskin ogni singola sera».

MARCO MENGONI TORNA A SANREMO A 10 ANNI ESATTI DALLA SUA VITTORIA #Sanremo2023 pic.twitter.com/t4Nt66amwD — Veronica💙 (@MMilmiosorriso) December 4, 2022

Ariete la piu' amata dei giovani

Anche Anna Oxa e Giorgia insieme a Elodie saranno protagoniste indiscusse di questa 73esima edizione dellla kermesse. E Marco Mengoni che torna a 10 anni dalla sua vittoria al Festival è per il web il vincitore certo. «Abbiamo già il nome del prossimo vincitore». Su Twitter non hanno dubbi.

Paola e Chiara a #Sanremo2023 sarà un revival del Festival bar mi dispiace tantissimo per chi non era ancora nato in quell’epoca d’oro. 🥲♥️ è tutto bellissimo, grazie Amadeus. pic.twitter.com/5t1AWFxWhv — _Valentina_ ⚜️ SANTI FRANCESI IN FINALE (@wonderlandH_) December 4, 2022

E la giovanissima Ariete è la piu' amata dalla Generazione Z per lei sui social solo applausi e cuori.

I nomi sono piaciuti tanto. «Quando pensavamo che Ama non potesse più superarsi lui ha veramente buttato insieme in un cast solo Giorgia, Elodie, Mara Sattei e Marco Mengoni». E se il pubblico è contento, l'obiettivo della Rai di superare i numeri della scorsa edizione del Festival (forse) potrà essere centrato.

di Angela Orecchio