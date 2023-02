Sanremo 2023, i finalisti: nell'anno dei temi femminili sono solo uomini. Mengoni: «Dedico il premio a tutte le donne in gara»

È stato il Sanremo dei temi femminili, delle 4 co-conduttrici, del corpo esposto e degli abiti che sono messaggi di cambiamento. Ma in realtà sembra cambiato poco e niente, tanto che i cinque finalisti all'Ariston sono cinque uomini. Marco Mengoni, Ultimo, Tananai, Lazza e Mr. Rain si giocano la vittoria proprio mentre Chiara Ferragni indossa il suo ultimo abito, quello ribattezzato "La femminilità maschile" con gli "addominali" ricamati per denunciare gli stereotipi sessisti. Tanto che Marco Mengoni, dopo aver ricevuto il premio, si sente di dedicare la vittoria a tutte le donne in gara.

I finalisti, le reazioni social

«Non ve le meritate» gridano i social condividendo carrellate di immagini delle donne del Festival. Ma in classifica non c'è una Giorgia, una Levante e nemmeno Anna Oxa o Ariete. Nella finale che passerà alla storia come quella del bacio gay (improvvisato?) tra Rosa Chemical e Fedez, i protagonisti continuano a essere tutti uomini.

I momenti

A poco sono valsi i monologhi di Chiara Francini, che si è messa a nudo smontando gli stereotipi sulla maternità, di Chiara Ferragni, che ha spiegato come una donna non sia solo una madre, e nemmeno la presenza della "Belva" Francesca Fagnani. E dire che i concorrenti erano divisi abbastanza equamente tra i due sessi. Ma a farcela, ancora in questa edizione 2023, sarà un uomo.