Niente Celentano a Sanremo 2021, Amadeus alle prese con il piano b

Il sogno di Amadeus di avere Adriano Celentano sul palco di Sanremo è praticamente svanito. Il Molleggiato continua a rifiutare l’invito, d’accordo con la moglie-manager Claudia Mori. Quindi niente duetto con Roberto Benigni e di conseguenza niente Benigni da solo. Il comico toscano – appartenente alla scuderia di Lucio Presta, così come Amadeus – non farà nessun monologo, anche perché potrebbe sembrare il replay del Sanremo 2020, l’ultimo pre-Covid.

Ora il direttore artistico e il suo manager - nonché la Rai - stanno cercando di allestire un piano b che sia consono al prestigio della manifestazione. Ma non sarà facile.

Anche sul fronte Jovanotti siamo ancora lontani. Anzi, lontanissimi. La pratica, al contrario di quella Celentano-Benigni, non è mai stata aperta e l’unica speranza – come ha detto Amadeus in conferenza stampa – è che sia Jovanotti di sua volontà a bussare alla porta dell’Ariston per andare a trovare i suoi due vecchi amici (Ama e Fiorello, appunto).

Ultimo aggiornamento: 14:46

