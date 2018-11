Morto Sandro Mayer, il giornalista "garbato" di Ballando. Fu direttore di Gente per 20 anni /Foto /Video

A Ballando con le stelle, dove oltre a giudicare i concorrenti, seduto su un trono dorato, si lanciava lui stesso in balli sfrenati. «Caro Sandro, sei stato il fratello saggio, un consigliere, un affettuoso, amorevole e prezioso compagno di viaggio e di vita. Non riesco a crederci. Mi hai spezzato il cuore. Il mio affetto e la mia stima per te non finiranno mai». È il commovente saluto di Milly Carlucci su Twitter. Se Mara Venier pubblica una foto di lei insieme a Mayer su Instagram, a salutare il giornalista anche il vicepremier Matteo Salvini: «Buon viaggio a #SandroMayer, giornalista e direttore di successo che si è sempre dimostrato corretto, preciso e rispettoso, in un mondo in cui queste doti sono ormai rare. Grazie di tutto amico mio». «Sono profondamente addolorato per la morte di Sandro Mayer con il quale ho lavorato molti anni. Tra noi c'era una lunga e solida amicizia», con queste parole Maurizio Costanzo ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del giornalista. Sui social si riversa il cordoglio di chi lo aveva conosciuto o semplicemente seguito e ammirato per il suo lavoro. È stato una persona garbata e gentile, in molti si stringono attorno alla moglie e alla figlia.

Addio, Sandro. Addio alla tua educazione, alla tua gentilezza, al tuo amore per il lavoro, a quel modo tutto #Mayer di sottolineare i sentimenti, alla tua leggerezza, anche alle “sorprese” per le quali ti prendevamo in giro.

Mancherai a me e alla squadra. pic.twitter.com/5KPG7GdzpO — Ivan Zazzaroni (@zazzatweet) 30 novembre 2018



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era nato a Piacenza nel 1940. Lascia la moglie Daniela, conosciuta quando era giovanissimo ed era andato a Londra per imparare l'inglese, e la figlia Isabella. Laureato in scienze politiche, nella sua lunga carriera giornalistica è stato direttore di riviste come «Dolly», «Novella 2000» ed «Epoca» fino al 1983 quando ha assunto la guida di «Gente» che ha mantenuto per vent'anni. Ha lavorato inoltre come autore e regista di teatro.Tanti i messaggi della famiglia di Ballando: Selvaggia Lucarelli, lo ricorda con parole significative: «È morto un amico e l'ultimo vero direttore/manager rimasto». Scrive Carolyn Smith, giudice di Ballando: «Sono senza parole. Accogliere la notizia che è mancato un amico e un volto storico di Ballando con le Stelle e un grande giornalista di Di Più. RIP Sandro», Ivan Zazzaroni: «Addio, Sandro. Addio alla tua educazione, alla tua gentilezza, al tuo amore per il lavoro, a quel modo tutto #Mayer di sottolineare i sentimenti, alla tua leggerezza, anche alle sorprese per le quali ti prendevamo in giro. Mancherai a me e alla squadra». Parole di affetto anche da Simona Ventura: «Nessuno come Sandro Mayer ha saputo, in questi anni, raccontare il nostro Paese. Dissacrante e profondamente cattolico, ironico, intellettuale e includente, ha sempre precorso i tempi. Caro Direttore, ci mancherai!».