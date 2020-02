Sandra Milo cade rovinosamente in diretta, Marco Liorni la soccorre. Caos in studio

Sandra Milo è caduta rovinosamente in diretta a Italia sì, Marco Liorni l'ha soccorsa ed è stato il caos in studio. Oggi, l'attrice è stata ospite nel programma di Rai1 a parlare del tema "Sfidate la vita". Ma dopo il suo intervento, la piccola disavventura. Marco Liorni ha porto la mano a Sandra Milo per scendere dalla pedana, ma nonostante l'appoggio l'attrice è scivolata sui gradini ed è caduta in terra. Immediato il soccorso del conduttore e dei tecnici di studio. Per fortuna, Sandra Milo se l'è cavata con una botta e un po' spavento.

Domenica In, Sandra Milo in lacrime: «Ho avuto 44 processi. Gassman? Mi schiaffeggiò»

Sandra Milo ai Lunatici: «Mi arrivano foto di ragazzi seminudi che si propongono»

Marco Liorni poi ha rassicurato il pubblico con un Tweet: «Un piccolo incidente per Sandra Milo per fortuna senza nessuna conseguenza… Grande Sandra, sei una roccia!».

RAGAZZI SANDRA MILO CADE IN DIRETTA ✈️ pic.twitter.com/68Dx7HbMZo — Trash Italiano (@trash_italiano) February 29, 2020

Ultimo aggiornamento: 21:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA