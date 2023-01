Romeo e Giulietta «sfruttati sessualmente per scene di nudo». Gli attori di Zeffirelli fanno causa alla Paramount

Olivia Hussey e Leonard Withing, gli attori che da adolescenti furono le star del "Romeo e Giulietta" di Franco Zeffirelli, hanno fatto causa alla Paramount per lo sfruttamento di immagini sessuali di minorenni. Ormai ultrasettantenni, i due attori hanno presentato l'azione legale alla Superior Court di Santa Monica sostenendo di esser stati sfruttati sessualmente mentre Zeffirelli, che è morto nel 2019, avrebbe dato le sue assicurazioni che nel film non ci sarebbero state scene di nudo e che i due ragazzi avrebbero indossato biancheria color carne nella scena in camera da letto. L'ultimo giorno delle riprese però il regista li avrebbe implorati di spogliarsi, «altrimenti il film sarebbe stato un fiasco». I due attori chiedono danni per oltre mezzo miliardo di dollari.

Il caso

Le immagini di nudo presenti nel film avrebbero causato ai due ragazzi «angoscia mentale e stress emotivo negli ultimi 55 anni». Il manager Tony Marinozzi, che sostiene la causa contro Paramount dei due attori, ha spiegato: «Quello che è stato detto loro e ciò che è accaduto sono due cose diverse. Si sono fidati di Franco. A 16 anni, come attori, si sono fidati che non avrebbe violato la loro fiducia. Franco era loro amico e, francamente, a 16 anni, cosa potevano fare? Non avevano opzioni. Non c'era #MeToo». L'avvocato Solomon Gresen ha aggiunto: «Le scene di nudo di minori sono contro la legge e non dovrebbero essere mostrate. Questi sono dei ragazzi davvero giovani e innocenti, negli anni '60, che non comprendevano cosa stava per accadere. Improvvisamente sono stati famosi a un livello che non si attendevano, e inoltre erano stati violati in un modo che non sapevano gestire». Secondo Variety, Hussey nel 2018 aveva in realtà difeso la scena sostenendo che quella fosse necessaria per il film e che in Europa era normale vedere dei passaggi di nudità. Olivia aveva poi sottolineato: «Leonard, inoltre, non era per niente timido! A metà delle riprese mi ero completamente dimenticata di non indossare vestiti».