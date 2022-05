Con “Romeo e Giulietta: il Venezze in scena”, gli studenti della scuola secondaria di primo grado Venezze e l’Orchestra “Young Venezze Ensemble” del conservatorio cittadino hanno offerto una splendida festa alla città. Ieri pomeriggio 53 interpreti e oltre 70 musicisti, ai Giardini Due Torri, hanno messo in scena uno tra i più noti e apprezzati capolavori della drammaturgia mondiale, mostrando un grande talento e tanta voglia di fare cultura insieme.

«È stata una grande sfida – dice Giulia Zen, la docente che ha curato testi, regia e coreografie con la collega Valentina Zordan – ma per noi è stato il modo migliore di accostare i giovanissimi a preziose competenze e valori. La fortuna di questa scuola è stata avere alcuni talenti incredibili tra i ragazzi e la collaborazione attiva di tutte le loro famiglie. Non solo sanno tutti suonare e cantare, ma alcuni si sono rivelati degli attori provetti e hanno messo in gioco alcune competenze che coltivano fuori da scuola, come la danza classica.



UNA PARTE A TUTTI

Per assegnare a tutti una parte, abbiamo fatto avvicendare sulla scena tre Romeo e quattro Giulietta, oltre a ruoli da noi inventati, come dame e cavalieri. Il sostegno della Fondazione Banca del Monte di Rovigo e i fondi del Piano Scuola Estate dell’Istituto Comprensivo Rovigo 2 hanno poi permesso di arricchire l’allestimento con costumi, scenografie microfoni e quanto possa rendere oggi questo evento un vero spettacolo».

Dopo i saluti del vicesindaco Roberto Tovo e della dirigente scolastica Elisabetta Vigna, e l’apertura degli sbandieratori di Arquà Polesine, i ragazzi hanno recitato, cantato, ballato e suonato con disinvoltura, sicurezza e quasi certamente divertendosi, dando la sensazione al foltoi pubblico di familiari di aver fatto propri i valori di tutto il progetto.



Capuleti e Montecchi si sono espressi in tedesco e inglese, a indicare l’incapacità di potersi comprendere, ma tra le righe si è letto il messaggio di speranza e fiducia in un futuro di pace e serenità, perché alla fine i buoni sentimenti e i valori positivi possono trionfare, come hanno trionfato i ragazzi dinanzi a un’autentica ovazione del pubblico. Originali, adatte alla vicenda e ben eseguite tutte le musiche, il vero linguaggio universale di ogni tempo, composte per l’occasione da Giacomo Righi, docente del Venezze che ha anche diretto l’orchestra (maestri preparatori Daniela Borgato e Cesare Frisina).