Rai, i cachet dei vip in tv: «Fedez a Belve pagato 70mila euro». Da Belen a Valeria Marini, ecco quanto valgono le ospitate

Quanto è costata l'attesissima intervista di Fedez a Belve? E quanto vale l'opinione di Vittorio Sgarbi o di Mauro Corona? A ricostruire una sorta di "prezzario" degli ospiti in Rai è La Stampa, che rivela i presunti cachet di opinionisti ed ospiti dei programmi più famosi.

Fedez a Belve

Per sedersi sullo sgabello di Francesca Fagnani e parlare della sua separazione da Chiara Ferragni, Fedez avrebbe preso 70mila euro.

Le cifre di Belve erano diventate un caso anche durante una puntata di "Domenica In" che doveva servire da lancio del programma quando andò in onda un curioso siparietto tra Fagnani e la conduttrice Mara Venier. Quest'ultima accettò di farsi intervistare alla "Belve"-maniera, ma a un certo punto disse: «Scusa ma vengo a "Belve" cosi mi pagano pure, visto che date un sacco di soldi». Tutto finì con una risata.

I cachet degli ospiti

Non esiste un listino prezzi standard per gli ospiti dei programmi Rai, e molto dipende anche dalle scelte del direttore di turno. nell'era di Luigi Gubitosi, ad esempio, i giornalisti di reti concorrenti erano tenuti a presentarsi gratis. La retribuzione può variare ampiamente, da 300 a 2.000 euro per un giornalista, arrivando fino a 3.000 euro per personalità come Vittorio Sgarbi. Attrici e altri personaggi dello spettacolo possono guadagnare ancora di più, con compensi che oscillano dai 2.000 ai 20.000 euro (quelli ricevuti da Belen Rodriguez nel periodo di massimo splendore), mentre per Valeria Marini ne "bastano" 7mila. Gli scrittori hanno un range che va dai 500 agli 1.800 euro, come nel caso di Scurati. Per partecipazioni gratuite, l'ospite deve avere in promozione in quel momento un libro, un film, un disco o simili.

Programmi Televisivi

Non solo Rai. Qualche tempo fa, Nuovo TV, stilò una classifica dei programmi televisivi che pagano di più per quanto riguarda i compensi da elargire ai loro ospiti. I più generosi pare siano Mattino cinque di Federica Panicucci e Verissimo di Silvia Toffanin mentre, a sorpresa, non entra nelle prime posizioni Pomeriggio Cinque.