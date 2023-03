Platinette colpito da ictus ischemico, come sta. Roberto Alessi: «Non è mai andato in coma, da tempo ha problemi familiari»

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, si trova ricoverato in un centro di eccellenza a Milano dopo l'ictus subito. Roberto Alessi, intervenuto nel corso di Storie Italiane, ha fatto chiarezza sulle condizioni di salute dello speaker radiofonico. Eleonora Daniele ha subito mostrato il suo supporto, facendo auguri di pronta guarigione a Mauro che in diverse occasioni è stato ospite del programma.

«Sempre stato lucido»

Alessi ha subito chiarito che Mauro è cosciente: «Non è mai andato in coma, è sempre stato cosciente e lucido», chiarisce che ha avuto il malore qualche giorno fa ma che è stato prontamente soccorso. Il giornalista ha spiegato che si trova ora in un centro specializzato ed è assistito da un'equipe di medici che si stanno occupando di lui.

I problemi in famiglia

Alessi ha anche spiegato che Coruzzi avrebbe avuto dei problemi in famiglia ormai da qualche tempo, non ha escluso che potrebbero avergli dato delle preoccupazioni che hanno aggravato la sua condizione di salute. Pare però che questi problemi siano in via di risoluzione.