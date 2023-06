Mauro Coruzzi, chi è: età, l'ictus, il figlio (mai nato), la malattia nervosa e la super dieta: Platinette si racconta da Mara Venier

Platinette, all'anagrafe Mauro Coruzzi, è molto di più di quello che vediamo in televisione. Artista, intrattenitore, conduttore, speaker, opinionista, autore, scrittore e chi più ne ha ne metta, nel corso degli anni si è sempre conquistato visibilità grazie alla sua verve e al suo essere istrionico. Qualche mese fa le sue condizione di salute hanno fatto molto preoccupare. «Martedì 14 marzo ha avuto un ictus ischemico. - ha reso noto il suo agente - Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti». Oggi Mauro Coruzzi sarà ospite di Mara Venier nell'ultima puntata di Domenica In. Ma chi è Platinette?

Platinette chi è? La famiglia

Platinette, all'anagrafe Maurizio Umberto Egidio Coruzzi, detto Mauro, nasce il 4 novembre 1955 (ha 67 anni) a Langhirano, Parma. È cresciuto in una famiglia di contadini.

La carriera

Radio e musica sono state da sempre le sue passioni così arrivato a Milano, lavora come autore televisivo di Festivalbar e Rock Caffè. Platinews è il nome del programma di successo condotto su Radio Deejay e la bravura di platinette arriva fino all'orecchio di Maurizio Costanzo. E sarà proprio il Maurizio Costanzo Show a regalargli la grande popolarità: Platinette conquista e divide il pubblico. Parrucche biondo platino e trucco vistoso: è così che si presenta al pubblico rompendo ogni schema televisivo. È la prima drag queen ad avere tale visibilità sul piccolo schermo. Non solo televisione, ma anche libri e musica. Partecipa due volte al Festival di Sanremo: nel 2012 come ospite dei Matia Bazar e nel 2015 nei big con il brano Io sono una finestra in coppia con Grazia Di Michele.

L'aborto dell'ex fidanzata

Nonostante il suo lato estetico molto appariscente nella vita privata è molto riservato. Sappiamo però che quando era ancora adolescente ha vissuto una storia d’amore con una ragazza che avrebbe potuto renderlo papà. Ha svelato lui stesso che oggi poteva essere padre di un figlio di 42 anni. Mancavano pochi mesi all’esame di maturità quando la fidanzatina del liceo rimase incinta. Una notizia sconvolgente che generò il panico nell’allora giovanissimo Maurizio “Mauro” già consapevole della sua scelta di vita. Così entrambi hanno deciso di abortire incontrando non poche difficoltà visto che all’epoca questa pratica era considerata illegale.

La vita privata

Molto appariscente in tv ma molto riservato nella vita privata. Del 68enne si sa veramente poco, e quello che sappiamo è perché è stato lui stesso a rivelarlo. «L’ultima storia importante è stata con un medico, che mi ha mollato perché l’ho reso riconoscibile nel mio libro», disse in un'intervista. «Dopo di lui ho avuto una storia con un elettricista di Monza, un cretino qualsiasi, però molto bello a cui piaceva baciare. Un giorno mi ha presentato il conto: dietro il suo interesse c’era in realtà un bisogno di soldi. Mi ha letteralmente rapinato».

La malattia nervosa

Negli anni anche l'aspetto fisico di Platinette ha subito diversi cambiamenti. Nel settembre del 2019 annuncia a Italia Sì il momentaneo ritiro dalla tv. «Dopo 45 anni di lavoro devo combattere un difficile male che mi ha colpito e che porto dentro di me. Si tratta del mangiare compulsivo. Il male va estirpato».

La dieta

Così si mette a dieta e in 6 mesi perde oltre 30 chili. Mauro Coluzzi si affidò a un nutrizionista che gli diede un regime alimentare molto rigido da seguire affiancato a una costante attività fisica con esercizi e lunghe passeggiate in bici. Il percorso, prima psicologico e poi fisico, è iniziato con un digiuno depurativo, poi ha assunto solo liquidi e cibo cremoso. Ha iniziato ad inserire altri cibi modificandone però le quantità. «Ora, mangiando poco e tutto, apprezzo di più il cibo» – raccontò. Oltre alla dieta, Platinette si è fatto applicare per due volte nello stomaco un palloncino intergastrico da togliere dopo sei mesi. Ma ci ha sempre tenuto a specificare che il palloncino non è un’altenativa alla dieta. Il suo obiettivo non era diventare magro, ma raggiungere il peso forma. Il suo peso iniziale era 130 chili e ora pare ne pesi 85.