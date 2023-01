Pif, la corsa a sindaco di Palermo: «Mi hanno chiesto più volte di candidarmi»

Hanno cercato e cercano di convincerlo a candidarsi sindaco a Palermo. Lo rivela Pif, pseudonimo di Pierfrancesco Diliberto. Ospite di “Da noi…a ruota libera”, Pif ha detto a Francesca Fialdini di aver ricevuto più volte la richiesta di candidarsi a sindaco di Palermo, sua città natale.

«Me lo hanno chiesto diversi partiti politici, sia da una parte che dall’altra. Non sarei capace e la sensazione è che chiunque, in quella posizione, non farebbe quello che vuole fare, ma quello che può. E poi mi sento molto più utile così. La realtà è che se mi iscrivessi a un partito in particolare, poi non lo potrei criticare, per questo preferisco restare come sono: così mi sento molto più libero e molto più utile».